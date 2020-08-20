В последнее время стало гораздо больше способов зарабатывать деньги, не выходя из дома. Одним из таких способов является вебкам бизнес. Для того, чтобы начать работать веб-моделью, вам понадобится компьютер с хорошей веб-камерой и желание развиваться. Мы — компания ModelMe, помогаем веб-моделям зарабатывать большие деньги и быть успешными. Многие девушки, заинтересованные в работе веб-моделью часто задаются вопросом: каким будет заработок и от чего он будет зависеть, если они выберут эту профессию? Мы собрали всю необходимую информацию, чтобы вы могли найти ответы на все интересующие вопросы.

Как зарабатывать на вебкам

Основной заработок веб-модели складывается из чаевых, которые ей может оставить любой зритель бесплатного чата, и общения с одним конкретным зрителем в приватном чате, где каждая минута, проведенная наедине с моделью, будет стоить от 2 до 10$. Главное удобство сайта ModelMe заключается в том, что заработок модели со всех площадок суммируется в личном кабинете, а выплаты производятся любым удобным для вас способом. Стоит отметить, что работать моделью может как девушка, так и парень, а для увеличения дохода некоторые модели работают в паре.

Калькулятор доходов

Калькулятор доходов позволяет узнать, каким будет ваш заработок, если вы выберете для себя профессию веб-модели! Просто введите все необходимые данные в калькулятор и узнайте свой предполагаемый доход прямо сейчас.

Опыт работы Без опыта 3 месяца 6 месяцев 1 год График работы 1 день в неделю 2 дня в неделю 3 дня в неделю 4 дня в неделю 5 дней в неделю 6 дней в неделю Количество часов 1 час в день 2 часа в день 3 часа в день 4 часа в день 5 часов в день 6 часов в день 7 часов в день 8 часов в день 9 часов в день 10 часов в день 11 часов в день 12 часов в день Уровень английского Школьный Базовый Разговорный Желаемое время работы Утро День Ночь

Сколько зарабатывают веб-модели

Заработок профессиональных моделей с большой аудиторией зрителей начинается от 7 000$ в месяц. Средний заработок напрямую зависит от того, сколько времени вы готовы посвятить трансляциям. Новички могут зарабатывать от 100$ в день, если проводят регулярные трансляции длительностью около 4 часов. Помимо трансляций, модель также может зарабатывать на продаже своих фото и видео. В среднем модели выставляют ценник по 10-15$ за видео или несколько фотографий. ModelMe дает моделям дополнительную возможность заработать — просто приведите на сайт своих подруг и получите дополнительное вознаграждение после их регистрации.

Доход с вебкама в карантин

С введением карантинных мер во множестве стран, очень многие отрасли бизнеса понесли огромные убытки. Однако это совсем не относится к деятельности вебкам-моделей! Работа в видеочате радует моделей гибким графиком, возможностью работать из любой точки мира и получать стабильный заработок в долларах. А в период пандемии, когда огромное количество людей потеряли свою работу и средства к существованию, наши модели продолжали усердно работать и даже повысили свою зарплату в несколько раз.

Основные показатели, влияющие на заработок

Для того, чтобы добиться успеха, занимаясь вебкамом, стоит учесть факторы, напрямую влияющие на уровень дохода модели:

Наличие графика работы — по мере популярности среди зрителей у вас будет появляться все больше постоянных зрителей. Выход в онлайн по расписанию поможет вам проводить трансляции с максимальным количеством зрителей.

Продолжительность трансляций — если вашей целью является выйти на максимальный уровень дохода в кратчайшие сроки, мы настоятельно рекомендуем посвящать трансляциям минимум 4 часа в день.

Уровень знания английского языка — веб-модели в большинстве своем работают на зарубежную аудиторию, их трансляции смотрят пользователи из США, Канады и стран Европы. Без английского тут никак, хотя находятся модели, выстраивающие общение со своей аудиторией с помощью онлайн-переводчиков.

Опыт работы — для того, чтобы начать работать в качестве веб-модели, не имеет значения, работали ли вы где-то еще.

Опрятный внешний вид — не стоит начинать трансляцию, будучи сонной, растрепанной и без макияжа, таким образом вы потеряете всех своих зрителей. Нужно уметь подобрать одежду, аксессуары, прическу и макияж.

Общительность, открытость, знание психологии мужчин несомненно станет огромным плюсом на пути к завоеванию сердец ваших зрителей.

Наличие необходимой техники — хорошая камера, передающая четкую и качественную картинку, мощный ноутбук, позволяющий проводить трансляции сразу на нескольких сайтах, хорошо выстроенный свет.

Приватный чат — основа заработка

Основной заработок модели начинается тогда, когда один из зрителей забирает ее в приватный чат. Однако отличие заключается в том, что если в бесплатном чате зрители по желанию могут оставить чаевые, то в приватном действует поминутная оплата. В среднем стоимость минуты в привате варьируется от 2$ до 10$.

Приватные чаты бывают двух видов: полностью приватный и чат с подглядыванием. Если в полностью приватном чате модель остается наедине с мембером, то чат с подглядыванием дает возможность зрителям зайти в комнату, заплатив меньшую сумму. Эти зрители не могут писать комментарии и как-либо влиять на происходящее в комнате.

Главная задача модели, когда ее забирают в приватный чат — провести там как можно больше времени, и, как следствие, больше заработать. Поговорите с мембером, спросите как прошел его день, попросите подключить микрофон и камеру — это увеличивает стоимость минут в привате, таким образом вы сможете извлечь максимум выгоды за время нахождения в приватном чате. Не торопитесь раздеваться и показывать мемберу все прелести своего тела — постепенно разжигайте его интерес, но держите в напряжении, чтобы у него было желание оставаться в комнате.

Как завлечь зрителя в приватный чат

Чтобы завлекать зрителей в приватный чат, нужно быть изобретательной. Экспериментируйте с нарядами, образами, ролевыми играми, акцентируйте внимание на разных частях тела. Например, вы можете установить сумму чаевых в бесплатном чате, чтобы написать имя мембера на своем теле. Также не стоит забывать время от времени заходить в комнаты к топовым моделям, чтобы почерпнуть для себя какие-нибудь новые приемы взаимодействия со зрителем. Следите за тем, что сейчас в тренде и активно следуйте тенденциям. Например, сейчас огромной популярностью пользуется образ girl next door — девушки, живущей по соседству. Она привлекательная, веселая и готова обсудить со зрителем все: начиная от погоды и заканчивая его самыми скрытными желаниями и фантазиями.

Разнообразить трансляцию также помогут игрушки для взрослых. Lovense пользуется большой популярностью среди веб-моделей, поскольку игрушку можно настроить так, чтобы она вибрировала каждый раз, когда на счет будут капать чаевые. Не стоит слишком настойчиво выпрашивать у мембера деньги, это только отпугнет его и в следующий раз он к вам не вернется.

У некоторых моделей в какой-то момент может пропасть желание выходить в онлайн и работать. Так делать не стоит. Пока вы будете отдыхать, можно потерять всех своих зрителей, которые уйдут на стрим к другим моделям. Помимо всего перечисленного выше, не забывайте обновлять свой профиль, дополняя его яркими фотографиями! Это тоже способствует привлечению клиентов на ваш профиль.

Как зарабатывают вебкам модели без приватных чатов

На продаже фото и видео. Средняя стоимость видео, длительностью 5-10 минут начинается от 10$. Модели могут рекламировать товары, в приобретении которых зрители могут быть заинтересованы. Чаевые, которые модель получает в бесплатном чате от зрителей, тоже являются составляющей зарплаты. Модель может победить в конкурсе, проводимом на сайте, где призами часто являются деньги. Постоянные зрители любят баловать своих любимых моделей подарками — это могут быть как деньги, так и дорогое белье. Некоторые сайты готовы дополнительно вознаграждать моделей, которые подключают к сервису своих друзей.

Плюсы работы в сфере вебкам

Отсутствие возрастного потолка — главное, чтобы вам было больше 18. Сфера вебкам бизнеса позволяет реализоваться в профессии представителям всех возрастов. Свободный график — вы сами решаете, по каким дням и во сколько вы начинаете и заканчиваете работу. Доступ к высокоскоростному интернету есть почти везде, что дает вам возможность работать из любой точки земного шара. Вебкам не требует вложений — даже если вы попробуете и вам не понравится, вам не придется жалеть о вложенных средствах. Ваш заработок зависит от вас. Никаких коллег и бухгалтерии. Вебкам позволит вам реализоваться в творческом плане, будь то пение, танцы или что-то еще.

Как зарабатывать больше?

Вот несколько ценных советов, как увеличить свой заработок с трансляций:

Если вы готовы к откровенным трансляциям с обнажением, то для вас хорошие новости! Категория “Эротика” приносит примерно на 15% больше дохода. Помните про “подглядывание”, о котором писали выше. Эту опцию считают одной из самых прибыльных, и подключить ее разрешают большинство сайтов, с которыми работает наша компания. Добавляйте в друзья всех зрителей, бравших вас в приватный чат или оставляющих чаевые. Это нужно для того, чтобы перед трансляцией вы могли сделать рассылку на подобие “Привет! Я буду онлайн через минуту, заглядывай посмотреть на меня”. Вы проявите инициативу и привлечете на трансляцию своих зрителей, так что щедрые чаевые вам обеспечены! Не начинайте трансляцию в плохом настроении с недовольным или злым выражением лица. Это только отпугнет зрителей, и вы останетесь без чаевых.

Профессиональное выгорание и как его избежать

Даже работая в сфере развлечений, профессионального выгорания избегают лишь единицы. Вот несколько советов, как избежать выгорания и продолжить продуктивно работать, не сбавляя оборотов:

Во-первых, разнообразие. Деньги могут быть основной целью, но не стоит строить вокруг них всю свою жизнь. Получайте удовольствие от процесса, заводите друзей из числа своих зрителей, стремитесь к тому, чтобы о вас заговорили не только ваши преданные зрители, но и коллеги. Вы всегда можете пригласить друга или подругу составить вам компанию во время стрима (предупредив заранее вашего менеджера и подтвердив совершеннолетие вашего напарника или напарницы), сменить категорию ваших трансляций, образ или сайт, на котором вы стримите. Пробуйте, экспериментируйте, ведь главное — получать удовольствие от своей работы!

Во-вторых, будьте для зрителей помощником и поддержкой. Многие люди приходят на шоу вебкам-моделей в поисках ласки и тепла. Они хотят, чтобы их выслушали, порой помогли советом. Именно для этого вы им и нужны — будьте с ними ласковы, и они вернутся к вам на шоу еще не раз. Запоминайте, в чем была суть вашего разговора, и в следующий раз в чате затроньте эту тему вновь. Не стесняйтесь обсуждать со зрителями их личную жизнь и семейные проблемы, очень многие приходят к вам на трансляцию именно за этим.

Отзывы

«До регистрации на сайте я работала официанткой в маленькой кофейне и денег катастрофически не хватало. Я не представляла как заработать на вебкам, но год назад я зарегистрировалась на ModelMe, и моя жизнь изменилась! Менеджеры всегда помогали мне со всеми проблемами, которые возникали в процессе работы. Всего за год я смогла купить себе машину и несколько раз слетать отдохнуть за границу. Спасибо ModelMe за то, что превратили мои мечты в реальность!» Инга, 20 лет. Москва.

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