Как и сколько зарабатывают веб модели в месяц?
В последнее время стало гораздо больше способов зарабатывать деньги, не выходя из дома. Одним из таких способов является вебкам бизнес. Для того, чтобы начать работать веб-моделью, вам понадобится компьютер с хорошей веб-камерой и желание развиваться. Мы — компания ModelMe, помогаем веб-моделям зарабатывать большие деньги и быть успешными. Многие девушки, заинтересованные в работе веб-моделью часто задаются вопросом: каким будет заработок и от чего он будет зависеть, если они выберут эту профессию? Мы собрали всю необходимую информацию, чтобы вы могли найти ответы на все интересующие вопросы.
Как зарабатывать на вебкам
Основной заработок веб-модели складывается из чаевых, которые ей может оставить любой зритель бесплатного чата, и общения с одним конкретным зрителем в приватном чате, где каждая минута, проведенная наедине с моделью, будет стоить от 2 до 10$. Главное удобство сайта ModelMe заключается в том, что заработок модели со всех площадок суммируется в личном кабинете, а выплаты производятся любым удобным для вас способом. Стоит отметить, что работать моделью может как девушка, так и парень, а для увеличения дохода некоторые модели работают в паре.
Калькулятор доходов
Калькулятор доходов позволяет узнать, каким будет ваш заработок, если вы выберете для себя профессию веб-модели! Просто введите все необходимые данные в калькулятор и узнайте свой предполагаемый доход прямо сейчас.
Сколько зарабатывают веб-модели
Заработок профессиональных моделей с большой аудиторией зрителей начинается от 7 000$ в месяц. Средний заработок напрямую зависит от того, сколько времени вы готовы посвятить трансляциям. Новички могут зарабатывать от 100$ в день, если проводят регулярные трансляции длительностью около 4 часов. Помимо трансляций, модель также может зарабатывать на продаже своих фото и видео. В среднем модели выставляют ценник по 10-15$ за видео или несколько фотографий. ModelMe дает моделям дополнительную возможность заработать — просто приведите на сайт своих подруг и получите дополнительное вознаграждение после их регистрации.
Доход с вебкама в карантин
С введением карантинных мер во множестве стран, очень многие отрасли бизнеса понесли огромные убытки. Однако это совсем не относится к деятельности вебкам-моделей! Работа в видеочате радует моделей гибким графиком, возможностью работать из любой точки мира и получать стабильный заработок в долларах. А в период пандемии, когда огромное количество людей потеряли свою работу и средства к существованию, наши модели продолжали усердно работать и даже повысили свою зарплату в несколько раз.
Основные показатели, влияющие на заработок
Для того, чтобы добиться успеха, занимаясь вебкамом, стоит учесть факторы, напрямую влияющие на уровень дохода модели:
- Наличие графика работы — по мере популярности среди зрителей у вас будет появляться все больше постоянных зрителей. Выход в онлайн по расписанию поможет вам проводить трансляции с максимальным количеством зрителей.
- Продолжительность трансляций — если вашей целью является выйти на максимальный уровень дохода в кратчайшие сроки, мы настоятельно рекомендуем посвящать трансляциям минимум 4 часа в день.
- Уровень знания английского языка — веб-модели в большинстве своем работают на зарубежную аудиторию, их трансляции смотрят пользователи из США, Канады и стран Европы. Без английского тут никак, хотя находятся модели, выстраивающие общение со своей аудиторией с помощью онлайн-переводчиков.
- Опыт работы — для того, чтобы начать работать в качестве веб-модели, не имеет значения, работали ли вы где-то еще.
- Опрятный внешний вид — не стоит начинать трансляцию, будучи сонной, растрепанной и без макияжа, таким образом вы потеряете всех своих зрителей. Нужно уметь подобрать одежду, аксессуары, прическу и макияж.
- Общительность, открытость, знание психологии мужчин несомненно станет огромным плюсом на пути к завоеванию сердец ваших зрителей.
- Наличие необходимой техники — хорошая камера, передающая четкую и качественную картинку, мощный ноутбук, позволяющий проводить трансляции сразу на нескольких сайтах, хорошо выстроенный свет.
Приватный чат — основа заработка
Основной заработок модели начинается тогда, когда один из зрителей забирает ее в приватный чат. Однако отличие заключается в том, что если в бесплатном чате зрители по желанию могут оставить чаевые, то в приватном действует поминутная оплата. В среднем стоимость минуты в привате варьируется от 2$ до 10$.
Приватные чаты бывают двух видов: полностью приватный и чат с подглядыванием. Если в полностью приватном чате модель остается наедине с мембером, то чат с подглядыванием дает возможность зрителям зайти в комнату, заплатив меньшую сумму. Эти зрители не могут писать комментарии и как-либо влиять на происходящее в комнате.
Главная задача модели, когда ее забирают в приватный чат — провести там как можно больше времени, и, как следствие, больше заработать. Поговорите с мембером, спросите как прошел его день, попросите подключить микрофон и камеру — это увеличивает стоимость минут в привате, таким образом вы сможете извлечь максимум выгоды за время нахождения в приватном чате. Не торопитесь раздеваться и показывать мемберу все прелести своего тела — постепенно разжигайте его интерес, но держите в напряжении, чтобы у него было желание оставаться в комнате.
Как завлечь зрителя в приватный чат
Чтобы завлекать зрителей в приватный чат, нужно быть изобретательной. Экспериментируйте с нарядами, образами, ролевыми играми, акцентируйте внимание на разных частях тела. Например, вы можете установить сумму чаевых в бесплатном чате, чтобы написать имя мембера на своем теле. Также не стоит забывать время от времени заходить в комнаты к топовым моделям, чтобы почерпнуть для себя какие-нибудь новые приемы взаимодействия со зрителем. Следите за тем, что сейчас в тренде и активно следуйте тенденциям. Например, сейчас огромной популярностью пользуется образ girl next door — девушки, живущей по соседству. Она привлекательная, веселая и готова обсудить со зрителем все: начиная от погоды и заканчивая его самыми скрытными желаниями и фантазиями.
Разнообразить трансляцию также помогут игрушки для взрослых. Lovense пользуется большой популярностью среди веб-моделей, поскольку игрушку можно настроить так, чтобы она вибрировала каждый раз, когда на счет будут капать чаевые. Не стоит слишком настойчиво выпрашивать у мембера деньги, это только отпугнет его и в следующий раз он к вам не вернется.
У некоторых моделей в какой-то момент может пропасть желание выходить в онлайн и работать. Так делать не стоит. Пока вы будете отдыхать, можно потерять всех своих зрителей, которые уйдут на стрим к другим моделям. Помимо всего перечисленного выше, не забывайте обновлять свой профиль, дополняя его яркими фотографиями! Это тоже способствует привлечению клиентов на ваш профиль.
Как зарабатывают вебкам модели без приватных чатов
- На продаже фото и видео. Средняя стоимость видео, длительностью 5-10 минут начинается от 10$.
- Модели могут рекламировать товары, в приобретении которых зрители могут быть заинтересованы.
- Чаевые, которые модель получает в бесплатном чате от зрителей, тоже являются составляющей зарплаты.
- Модель может победить в конкурсе, проводимом на сайте, где призами часто являются деньги.
- Постоянные зрители любят баловать своих любимых моделей подарками — это могут быть как деньги, так и дорогое белье.
- Некоторые сайты готовы дополнительно вознаграждать моделей, которые подключают к сервису своих друзей.
Плюсы работы в сфере вебкам
- Отсутствие возрастного потолка — главное, чтобы вам было больше 18. Сфера вебкам бизнеса позволяет реализоваться в профессии представителям всех возрастов.
- Свободный график — вы сами решаете, по каким дням и во сколько вы начинаете и заканчиваете работу.
- Доступ к высокоскоростному интернету есть почти везде, что дает вам возможность работать из любой точки земного шара.
- Вебкам не требует вложений — даже если вы попробуете и вам не понравится, вам не придется жалеть о вложенных средствах.
- Ваш заработок зависит от вас. Никаких коллег и бухгалтерии.
- Вебкам позволит вам реализоваться в творческом плане, будь то пение, танцы или что-то еще.
Как зарабатывать больше?
Вот несколько ценных советов, как увеличить свой заработок с трансляций:
- Если вы готовы к откровенным трансляциям с обнажением, то для вас хорошие новости! Категория “Эротика” приносит примерно на 15% больше дохода.
- Помните про “подглядывание”, о котором писали выше. Эту опцию считают одной из самых прибыльных, и подключить ее разрешают большинство сайтов, с которыми работает наша компания.
- Добавляйте в друзья всех зрителей, бравших вас в приватный чат или оставляющих чаевые. Это нужно для того, чтобы перед трансляцией вы могли сделать рассылку на подобие “Привет! Я буду онлайн через минуту, заглядывай посмотреть на меня”. Вы проявите инициативу и привлечете на трансляцию своих зрителей, так что щедрые чаевые вам обеспечены!
- Не начинайте трансляцию в плохом настроении с недовольным или злым выражением лица. Это только отпугнет зрителей, и вы останетесь без чаевых.
Профессиональное выгорание и как его избежать
Даже работая в сфере развлечений, профессионального выгорания избегают лишь единицы. Вот несколько советов, как избежать выгорания и продолжить продуктивно работать, не сбавляя оборотов:
Во-первых, разнообразие. Деньги могут быть основной целью, но не стоит строить вокруг них всю свою жизнь. Получайте удовольствие от процесса, заводите друзей из числа своих зрителей, стремитесь к тому, чтобы о вас заговорили не только ваши преданные зрители, но и коллеги. Вы всегда можете пригласить друга или подругу составить вам компанию во время стрима (предупредив заранее вашего менеджера и подтвердив совершеннолетие вашего напарника или напарницы), сменить категорию ваших трансляций, образ или сайт, на котором вы стримите. Пробуйте, экспериментируйте, ведь главное — получать удовольствие от своей работы!
Во-вторых, будьте для зрителей помощником и поддержкой. Многие люди приходят на шоу вебкам-моделей в поисках ласки и тепла. Они хотят, чтобы их выслушали, порой помогли советом. Именно для этого вы им и нужны — будьте с ними ласковы, и они вернутся к вам на шоу еще не раз. Запоминайте, в чем была суть вашего разговора, и в следующий раз в чате затроньте эту тему вновь. Не стесняйтесь обсуждать со зрителями их личную жизнь и семейные проблемы, очень многие приходят к вам на трансляцию именно за этим.
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